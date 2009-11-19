Киевская Еврейская мессианская община проведет молитвенный Ретрит

С 3 по 8 января 2010 года Киевская Еврейская мессианская община (КЕМО) проведет молитвенный Ретрит для служителей, который будет проходить в Пуще-Водице (Киев, Украина). Об этом Христианскому Мегапорталу invictory.org сообщила пресс-служба КЕМО.

«Мы верим, что каждый, кто приедет на этот Ретрит, получит что-то особенное от Господа», - говорят организаторы

*** Cлово «ретрит» появилось в обиходе КЕМО около пяти лет назад. За это время оно стало не только расхожим, в Общине организовано специальное служение ретрита, и у многих церквей и общин не только в Украине, но и за ее пределами ретрит ассоциируется именно с КЕМО.

Термин происходит от английского слова «retreat» - «уход, убежище, уединение, отдаление от общества». Обычно это мероприятие, проводящееся в достаточно уединенном, близком к естественной природе месте, подразумевающее изоляцию от привычной среды и сосредоточение на каком-то одном виде деятельности (например поиск Бога, Его путей).