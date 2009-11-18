На философском форуме в Москве произошла драка - из-за взглядов на даосизм

Расхождения во взглядах на главный литературный памятник даосизма ("Дао Дэ Цзин") послужили причиной драки на Международном философском форуме 16 ноября в здании Центрального дома ученых РАН.

Такую версию приводит газета "Известия". Как отмечает издание, когда на трибуну поднялся гость из Китая, один молодой человек вскочил и, раздраженно размахивая портфелем, покинул зал. По пути он задел плечом мужчину, на что тот сделал замечание, попросив быть аккуратнее.

В ответ молодой человек сказал: "Это им нужно быть поаккуратнее! Считать конфуцианство философией, эту гремучую смесь буддизма с нравоучением, по меньшей мере, свинство. Может, еще и стишки из "Дао Дэ Цзин" они называют философией?"

Рядом с опешившим мужчиной находилась женщина. Внезапно парень, возмущенный взглядами на даосизм, ударил ее портфелем по голове. Женщина вцепилась ему в лицо. Мужчина, которого молодой человек задел плечом, встал на ее защиту. Философов разняли милиционеры.