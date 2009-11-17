В Черниговской обл. освящена усыпальница последнего гетмана Украины

В Черниговской области освящена усыпальница последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нежинской епархии УПЦ. Преосвященнейший епископ Нежинский и Прилуцкий ИРИНЕЙ совершил чин малого освящения Воскресенской церкви города Батурина после реставрации, которая была начата в 2005 г.

После освящения владыка возглавил Божественную литургию в сослужении духовенства Бахмача, а также отслужил заупокойную литию по последнему гетману Украины Кириллу Разумовскому.

Воскресенская церковь - церковь-усыпальница последнего гетмана Украины К.Разумовского. Построенная в 1803 г. в стиле ампир, церковь была однокульной с колокольней. Фасады украшали портики с треугольными фронтонами. До сегодняшнего дня сохранились кованые двери начала ХІХ ст. В 1805 г. над могилой гетмана, который умер в 1803 г., было установлено мраморное надгробие, выполненное по заказу его сына А.Разумовского известным скульптором И.Мартосом – уроженцем города Ичня. Памятник имел вид пирамиды с барельефом усопшего. Под барельефом была вычеканенная эпитафия, а с обеих сторон изображения фамильного герба Разумовских с девизом "Славу приумножать делами".

К сожалению, в советское время – в 1927 г. саркофаг был открыт, ценные вещи похищены, а склеп засыпан землей.