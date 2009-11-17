В Беларуси будет переиздано Полоцкое Евангелие

Издательство Беларусского экзархата по благословению Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Слуцкого Филарета планирует осуществить факсимильное издание ряда письменных памятников: Полоцкого Евангелия (XII в.), Супрасльских ирмологиев (XVI-XVII в.), Лавришевского Евангелия (нач. XIV в.). Об этом сообщил исполнительный директор Издательства Белорусского экзархата Владимир Грозов.

«Мы продолжаем совместную с государственными структурами работу по возвращению на Родину исторических, духовных, культурных ценностей» ─ рассказал В. Грозов. По его словам, в настоящее время продолжается предварительная работа по подготовке факсимильного издания Полоцкого Евангелия.

Уникальная книга, вывезенная в годы войны из Беларуси, хранится сейчас в Санкт-Петербурге, напомнил исполнительный директор Издательства Белорусского экзархата. «Достигнуты принципиальные договоренности с целым рядом ведомств, государственных и общественных структур, которые активно включились вместе с нами в этот проект», ─ добавил В. Грозов.

Факсимильное издание уникальной книги планируется осуществить к 1150-летию со дня основания Полоцка, которое будет отмечаться в 2012 году.