Космонавтов оберегают четыре иконы

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) оберегают четыре иконы и Крест Господень, а некоторые современные космонавты, в отличие от своих знаменитых предшественников, состоявших в рядах коммунистической партии и в большинстве своем убежденных атеистов, носят нательные крестики.

"У меня в каюте хранится крест-мощевик. Мне его батюшка дал на Байконуре, перед отлетом. Отец Иов рассказал, что в мощевике хранится частичка креста, на котором был распят Иисус. Мой крестик благословили в Лавре, в Сергиевом Посаде. Он будет со мной весь полет и со мной вернется на Землю", - пишет в своем орбитальном блоге с борта МКС российский космонавт Максим Сураев, сообщает РИА "Новости".

По его словам, в настоящее время на борту российского сегмента МКС находятся четыре иконы.

"Еще есть Евангелие и большой крест (Крест Господень передал руководителю Роcкосмоса Анатолию Перминову Патриарх Алексий II, а привез на станцию экипаж "Союза ТМА-8" в 2006 году)", - уточнил бортинженер МКС Максим Сураев.