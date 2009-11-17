В Харькове установлена миниатюрная копия Благовещенского собора.

Уменьшенный макет храма, установленный на специальном постаменте под колпаком из бронестекла.

Копия собора была освящена Архиепископом Изюмским, викарием Харьковской Епархии Украинской Православной Церкви, Владыкой Ануфрием. «Этот белоснежный храм очень понравился, – отметил Владыка Ануфрий. – Мы радуемся, что в нашем городе не только большие соборы стоят и храмы, но и маленькие, к которым человек может подойти, рассмотреть и притронуться к истории Харькова. Приятно, что это происходит в юбилейный год и для города (355 лет), и для Харьковской епархии (210 лет)».

Чудеса в миниатюре украшают площадь Архитекторов. Уже установлена копия памятника Т.Г. Шевченко Успенский и Благовещенский соборы. В следующем году планируется создать копию Покровского собора.