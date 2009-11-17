В Москве православные и мусульмане сыграют в футбол

В Москве состоится товарищеский футбольный матч между православными и мусульманами. Как сообщает NEWSru.com, футбольный матч между последователями христианства и ислама состоится в честь Дня народного единства.

Футбольное состязание между командами Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при московском Свято-Даниловом монастыре и Департамента социально-благотворительной и духовно-просветительской деятельности Совета муфтиев России (СМР) состоится 14 ноября, в 14:30 по адресу: Москва, ул. Верхоянская, д. 9.

"Целью мероприятия его организаторы считают единение представителей различных конфессий, провозглашение идей толерантности и братства, пропаганду здорового образа жизни и духовно-нравственных принципов", -отметили в Совете муфтиев.