В Херсоне ограбили церковь УПЦ КП

В Херсоне правоохранители раскрыли ограбление церкви УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД в области, 12 ноября в дежурную часть Суворовского райотдела милиции обратился протоиерей-настоятель Свято-Екатерининского собора Херсонской епархии УПЦ КП с заявлением, что ночью неизвестный проник в помещение церкви и совершил кражу 16-ти ювелирных изделий из золота и серебра.

В ходе проведения розыскных мероприятий за совершение этого преступления задержано безработного 37-летнего местного жителя. Украденные вещи изъяты.