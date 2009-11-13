В Херсоне ограбили церковь УПЦ КП
16:18, 13 ноября 2009Общество
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Украденные вещи возвращены
В Херсоне правоохранители раскрыли ограбление церкви УПЦ Киевского патриархата.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД в области, 12 ноября в дежурную часть Суворовского райотдела милиции обратился протоиерей-настоятель Свято-Екатерининского собора Херсонской епархии УПЦ КП с заявлением, что ночью неизвестный проник в помещение церкви и совершил кражу 16-ти ювелирных изделий из золота и серебра.
В ходе проведения розыскных мероприятий за совершение этого преступления задержано безработного 37-летнего местного жителя. Украденные вещи изъяты.
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