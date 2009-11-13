Богословы и медики обсуждают аспекты использования стволовых клеток

Развитие диалога и сопоставление мнений разных религиозных общин по вопросам биоэтики: такова цель проходящей в Греции конференции, организованной Всемирным советом Церквей и Волосской Академии богословских наук.

Как передает Радио «Ватикан», тема встречи - «Исследования стволовых клеток на служении человеческой жизни? Этические и богословские размышления».

Во встрече принимают участие около 40 богословов, специалистов по биоэтике, а также медиков и ученых, исповедующих Христианство, иудаизм и ислам.

Особое внимание уделено мнению молодежи - 8 представителей молодого поколения также участвуют в работах конференции.

«Несмотря на дебаты по многочисленным нравственным вопросам, - поясняет руководитель отдела биотехнологий Канадского совета Церквей Джеймс Растховен, - несмотря на неслыханный научный прогресс в области создания альтернатив эмбриональным стволовым клеткам как ресурса для новых видов лечения, по-прежнему существует немало этических осложнений».

По мнению православного участника Василейоса Каллитакманиса, доцента Богословского факультета Салоникского Университета Аристотеля, «использование потенциала стволовых клеток открывает новые горизонты для научного поиска и вселяет большую надежду на возможность лечения тяжких заболеваний. Но в то же время оно породило новые нравственные дилеммы, к которым следует относиться с крайней осторожностью. В стволовых клетках сокрыт потенциал человеческих существ, который касается не только развития эмбриона в зрелом организме, но и способности дифференцирования в различные типы клеток и эмбриональных тканей». Православный участник подчеркнул, что Церковь уважительно относится к медицинской науке и исследованиям, «при условии, что ученые осознают пределы науки и не пытаются создать своего рода форму земного бессмертия».

Организаторы конференции сообщили, что с 2010 года откроется блог на этические темы, обращенный, прежде всего, к молодежи. Это будет пространство для обмена мнениями и поиска ответа на вызовы современности.