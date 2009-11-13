Во Львове сгорела часовня УГКЦ

12 ноября во Львове сгорела часовня ритуальных услуг, которая расположена на территории церкви Благовещения Пресвятой Богородицы УГКЦ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, для ликвидации пожара который, по выводам экспертов, вызван нарушением правил пожарной безопасности во время проведения сварочных работ, было задействовано шесть пожарных подразделов города. Потерпевших и жертв нет.