В Ватикане обсуждают проблему влияния Интернета на церковную жизнь
«Культура Интернета и коммуникация Церкви»
Свыше 100 участников, среди которых католические епископы, отвечающие за средства общественной коммуникации при Епископских конференциях стран Европы, пресс-секретари и спикеры Епископских конференций, а также представители таких распространенных в Интернете социальных сервисов, как многоязычная сетевая энциклопедия «Википедия», видеосервис «Youtube», социальная сеть «Facebook» и другие, встретятся в Ватикане во время пленарного заседания Европейской епископской комиссии по делам СМИ с 12 по 15 ноября. Об этом сообщает Седмица.Ru.
Комиссия входит в состав Совета Епископских конференций Европы и собирается каждых три года.
Тема нынешней ассамблеи - «Культура Интернета и коммуникация Церкви».
Среди прочего, участники рассмотрят следующие вопросы:
- как влияет Интернет на миссию Церкви;
- носителем какой культуры является Интернет;
- как Интернет может быть использован пастырской деятельности епархий и приходов;
- как Церковь может проповедовать Евангелие в современной культуре, обозначенной интерактивностью.
Участники форума ознакомятся с нынешним состоянием Интернета, а также со способами использования сети молодежью «поколение Интернета», рассмотрят влияние так называемой «цифровой революции» на жизнь Католической Церкви и вызванные ею перемены в религиозной жизни.