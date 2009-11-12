В Ватикане обсуждают проблему влияния Интернета на церковную жизнь

Свыше 100 участников, среди которых католические епископы, отвечающие за средства общественной коммуникации при Епископских конференциях стран Европы, пресс-секретари и спикеры Епископских конференций, а также представители таких распространенных в Интернете социальных сервисов, как многоязычная сетевая энциклопедия «Википедия», видеосервис «Youtube», социальная сеть «Facebook» и другие, встретятся в Ватикане во время пленарного заседания Европейской епископской комиссии по делам СМИ с 12 по 15 ноября. Об этом сообщает Седмица.Ru.

Комиссия входит в состав Совета Епископских конференций Европы и собирается каждых три года.

Тема нынешней ассамблеи - «Культура Интернета и коммуникация Церкви».

Среди прочего, участники рассмотрят следующие вопросы:

- как влияет Интернет на миссию Церкви;

- носителем какой культуры является Интернет;

- как Интернет может быть использован пастырской деятельности епархий и приходов;

- как Церковь может проповедовать Евангелие в современной культуре, обозначенной интерактивностью.

Участники форума ознакомятся с нынешним состоянием Интернета, а также со способами использования сети молодежью «поколение Интернета», рассмотрят влияние так называемой «цифровой революции» на жизнь Католической Церкви и вызванные ею перемены в религиозной жизни.