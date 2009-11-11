В Ватикане состоялась научная конференция, посвященная жизни на других планетах

Международная научная конференция по астробиологии - науке, исследующей возможность жизни на других планетах - завершилась 10 ноября в Ватикане. Форум ученых из разных стран мира провели Папская академия наук и Ватиканская обсерватория, передает Благовест-инфо.

Результаты пятидневной конференции представил журналистам директор обсерватории священник Хосе Фунес вместе с коллегами-учеными из Италии, Франции и США.

"Вопрос происхождения жизни и вопрос о том, существует ли жизнь где-то еще во Вселенной - очень интересен и заслуживает серьезного изучения", - пояснил на пресс-конференции о. Фунес. По словам ученого, эти вопросы имеют "глубокий философский и богословский смысл", но участников интересовала возможность внеземной жизни с научной точки зрения, а также то, как разные науки и области знания могут участвовать в изучении этой проблемы.

Всего в конференции приняли участие около 30 ученых из разных стран мира. Крис Импи, профессор астрономии Аризонского университета, считает, что проведение подобного научного форума в Ватикане вполне уместно. "Мотивации и методология могут быть различны, но и наука, и религия считают жизнь очень необычным проявлением нашей Вселенной". Между людьми религиозными, стремящимися понять смысл жизни, и учеными, исследующими жизнь, "есть богатая общая почва для диалога".

Импи также напомнил, что в последние годы учеными были открыты сотни планет вне Солнечной системы, сходные с Землей. По словам профессора, от открытия внеземной жизни нас могут отделять "всего несколько лет". Ученые, исследующие историю и природу зарождения жизни на Земле, предполагают, что существуют "сотни миллионов пригодных для жизни мест в одном только Млечном Пути, а это всего лишь одна из миллиардов галактик", - говорит профессор Импи.