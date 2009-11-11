В Болгарии пройдет антисектантский семинар

Центр изучения новых религиозных движений организует в Софии очередной дискуссионный форум по вопросам, связанным с деятельностью сектантов.

Как передает Богослов,Ru, 14 ноября на Богословском факультете Софийского университета продет семинар на тему "Образовательные учреждения как цель сектантской деятельности".

В семинаре примут участие болгарские и зарубежные специалисты в области богословия и психологии, представители православного духовенства, директоры школ, ученые-гуманитарии и журналисты.

Болгарская общественность всерьез обеспокоена попытками сектантов прорваться в школы.