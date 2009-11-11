Главы украинских Церквей разработали 8 правил для водителей

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обнародовал свое Обращение по поводу безопасности дорожного движения. Как сообщает Институт религиозной свободы, документ адресован не только водителям и пешеходам, как непосредственным участникам дорожного движения, но и представителям государственной власти, местного самоуправления и ГАИ, на которых возложена обязанность создания безопасных условий на дорогах Украины. Обращение принято 19 октября текущего года на выездном заседании в Иерусалиме всеми присутствующими членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Причину появления Обращения члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций объясняют своим долгом привлечь внимание государства и общества к проблеме смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, которая сегодня в Украине является особенно острой. Как указано в самом документе: "Эта проблема уже тем или иным образом коснулась каждого из нас. Ведь все мы, наши родные или близкие хоть раз в жизни были свидетелями тех ужасов, что возникали по причине нарушения правил дорожного движения".

В первую очередь духовные лидеры страны обращаются к водителям и пешеходам, поскольку по их убеждению "в большинстве случаев основной причиной дорожно-транспортных происшествий является элементарное пренебрежение Правилами дорожного движения".

Главы Церквей и религиозных организаций предложили «Восемь правил водителя», которые по их мнению отражают основные постулаты, которых должен придерживаться каждый, кто садится за руль:

1. Поддерживай культуру дорожного движения, помня о ценности жизни и заповеди «Не убей!».

2. Дорога должна быть безопасной и объединять людей, а не причинять им непоправимый ущерб.

3._Вежливость, уважение, доброжелательность и рассудительность должны руководить водителем в дороге и при преодолении сложных ситуаций.

4. Надо быть милосердным и помогать ближнему в беде, особенно если он стал жертвой аварии.

5. Автомобиль не должен быть средством для демонстрации силы, власти или поводом для греха.

6. Помогай семьям, которые понесли потери вследствие дорожно-транспортных происшествий.

7. На дороге защищай более слабых и помогай менее квалифицированным водителям.

8. Чувствуй свою ответственность по отношению к другим.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций также обращается к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Министерству внутренних дел Украины и к Государственной автомобильной инспекции Украины с просьбой обратить внимание общественности на проблему смертности и инвалидности на дорогах и разработать законодательные механизмы, которые бы решали проблемы дорожного движения. Среди таких мер названы необходимость улучшения инфраструктуры и текущего состояния дорог, в том числе дорожной разметки и информативных дорожных знаков, повышения уровня обучения вождению, культуры поведения на дорогах.

Предстоятели Церквей и религиозных организаций призывают всех к молитве об Украине, за ее народ, мир, согласие, высокий уровень взаимного культуры и взаимопонимания в обществе.