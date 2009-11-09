В Интернете появился сайт, где можно исповедаться

В латвийском Интернете появился портал с названием Grēksūdze.lv (исповедь), где можно виртуально замолить свои грехи, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на nra.lv.

Правда создатели портала, которые предпочитают оставаться анонимными, не сообщают, читает ли исповеди священник какой-либо конфессии и есть ли у него право отпускать грехи виртуально.

На странице лишь говорится, что портал предоставляет возможно выговориться тем, кому это необходимо. Причем, делая это нельзя называть конкретные имена, телефоны, названия компаний и т.д.

На сайте есть так же топ самых смешных и самых трогательных грехов.