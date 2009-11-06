Во Львовской обл. богослужения будут транслировать по телевидению

Начиная с 8 ноября, по решению Львовского городского совета, Львовской областной телерадиокомпании и Украинской греко-католической церкви воскресную Службу Божью из Кафедрального Собора Св. Юра во Львове будут транслировать по телевидению. Трансляции будут вестись с учетом многочисленных обращений граждан, которые в связи с эпидемией не имеют возможности посещать храмы. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Перед прошлым воскресеньем ко мне обращались многие львовяне. Многие люди, заболевшие и не имеющие возможности прийти в церковь. И, собственно, возникла идея, а почему бы не транслировать в это воскресенье Богослужение по телевидению. Мы согласовали это с областной телекомпанией, церковью и уже в это воскресенье в 9.00 Служба Божия будет транслироваться по телевидению. Сейчас важно, чтобы в общей молитве за здоровье всего общества объединились как можно больше людей, чтоб город был под опекой Святого Духа», - отметил в комментарии УНИАН городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

Как известно, в соответствии с исследованиями европейских иммунологов, религиозность человека является одним из важных факторов усиления иммунитета.