Православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери
17:49, 04 ноября 2009Общество
0
После праздника ждут прихода зимы
Сегодня православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери.
По преданию, эта икона в 1612 году помогла освободить Москву от польской интервенции, и тогда этим событием завершился долгий период Смутного времени. Чудотворный образ Божией Матери находился тогда в казанском ополчении, которым руководили Минин и Пожарский.
Праздник Казанской Богоматери считался важной датой в календаре наших предков - после него наступала зима. Также в этот день играли свадьбы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter