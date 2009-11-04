Православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери

Сегодня православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери.

По преданию, эта икона в 1612 году помогла освободить Москву от польской интервенции, и тогда этим событием завершился долгий период Смутного времени. Чудотворный образ Божией Матери находился тогда в казанском ополчении, которым руководили Минин и Пожарский.

Праздник Казанской Богоматери считался важной датой в календаре наших предков - после него наступала зима. Также в этот день играли свадьбы.