Во всех украинских конфессиях молятся о прекращении эпидемии гриппа

О прекращении распространения свиного гриппа и о выздоровлении заболевших им молятся во всех храмах Украинской Православной Церкви. Распоряжение митрополита Киевского и всея Украины Владимира о необходимости провести "молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы" было разослано во все епархии УПЦ. Эта молитва традиционно отправляется во время распространения опасных болезней.

Кроме того, в храмах Волынской области в течение недели будут звонить в церковные колокола. 1 ноября такая акция уже состоялась во всех церквях УПЦ в области. Как сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ, с благословения управляющего Волынской епархией митрополита Луцкого и Волынского Нифонта и епископа Владимир-Волынского и Ковельского Никодима во всех храмах Волынской области с 1 по 8 ноября каждый день в течение 10-20 минут в обеденное время будет раздаваться церковный звон.

"Во время эпидемий наши православные предки обязательно били в церковный колокол. Об этом нам рассказывает история. Благодатная и спасительная сила церковного колокола описана во многих книгах. К примеру, в прошлом веке во время эпидемии тифа, там, где звонили в колокола, его не было. Впоследствии ученые выяснили физическую природу этого явления: вибрации звука церковных колоколов разрушительно действуют на болезнетворные бактерии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в храмах УПЦ Киевского Патриархата во время богослужений будут также молиться о том, чтобы отвести эпидемию гриппа. За заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями также призывает молиться Украинская Греко-Католическая Церковь. "Посетила нас эпидемия, которая уже некоторое время распространяется в разных странах мира, уже зарегистрировано несколько десятков жертв от этого гриппа", - сказано в обращении главы УГКЦ кардинала Люмомира Гузара.

УГКЦ считает эпидемию испытанием, которое Бог посылает украинскому народу. Церковь призывает применять меры предосторожности, но в то же время не забывать о молитве. "... усердно прошу Вас молитвой и совместными усилиями противостоять угрозе. Давайте молиться, дорогие во Христе", - сказано в обращении. УГКЦ просит молиться за то, чтобы Бог отвернул эпидемию от украинского народа.

Кроме того, главный раввин Киева Моше-Реувен Асман разослал письма ко всем раввинам Украины и прихожанам с просьбой 5 ноября прочитать общую молитву за прекращение распространения свиного гриппа в Украине и о выздоровлении заболевших этим недугом.

Моше-Реувен Асман призывает всех, кто исповедует иудейскую религию, прийти в синагоги и прочитать специальную молитву.

"Молитва часто помогает больше любых других лекарств", - говорится в обращении главного раввина Киева. Тем не менее, обращает внимание он, это вовсе не означает, что не нужно пользоваться обязательными препаратами. "Бог посылает выздоровление благодаря молитвам, но через врачей и лекарства, - подчеркнул Моше-Реувен Асман. – И мы должны делать свою работу – молиться, а больные люди – лечиться и ходить к врачам, и это очень полезно".