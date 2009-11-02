Московский священник написал в блоге о нападении бесов

Известный московский священник Даниил Сысоев сообщил в своем блоге о том, что человек, которого он на днях исповедал, перед смертью отбивался от нескольких существ. Об это сообщает Агентство национальных новостей.

Иерей Даниил пишет: «На днях мне пришлось исповедать одного умирающего. И вот звонят его родственники и рассказывают о том, как перед смертью его атаковали демоны. Во время многочасовой агонии он отбивался от нескольких существ, нападавших на него с левой стороны. Он кричал, чтобы они ушли, но они не уходили. Он пытался материть их, но мат их только привлекал».

По словам священника, когда родственники стали читать канон Ангелу Хранителю и покаянный канон, этот человек успокоился и умер.

«Так что я опять убеждаюсь, что мытарства есть, и их нам не избежать, – пишет иерей Даниил Сысоев. – Опыт показывает, что особенно страшно демоны нападают на тех, кто верит в свои силы. И это очень страшно».

Согласно учению православной Церкви, когда христианин умирает, к нему приходят ангелы и бесы. Затем душа человека начинает восхождение на небо. При этом ей надо пройти мытарства – это нечто вроде застав, на которых стоят бесы со списками неизглаженных в таинстве покаяния грехов человека.

У каждой группы демонов своя «специализация». Например, на одном мытарстве испытываются грехи празднословия, на другом – убийства, на третьем – лжи. Если у какого-то человека грехов окажется больше, чем добрых дел, то бесы хватают его душу и уносят в ад. Однако, по словам некоторых богословов, учение о мытарствах – лишь попытка иносказательно объяснить то, что нам не понять до тех пор, пока душа не выйдет из тела.

Наиболее полно учение о мытарствах отражено в Житии преподобного Василия Нового. Его ученица блаженная Феодора после своей смерти рассказала одному человеку в сонном видении, как она умерла, и с какими приключениями добралась до рая.

О своем смертном часе Феодора сказала: «Когда настал для меня час разлучения с телом, то увидела я множество бесов в виде черных эфиопов, стоявших около моей постели. Они скрежетали зубами, как будто хотели пожрать меня. Развертывали свитки, в которых были записаны все мои грехи. Я отворачивалась туда и сюда, но не могла не видеть их и не слышать голосов их. Изнемогши до конца, я увидела, наконец, двух светлых ангелов Божиих, которые подошли ко мне в виде красивых юношей».

Тогда бесы содрогнулись и отступили. А ангелы сказали им: «О бесстыдные, проклятые и злобные враги рода человеческого! Зачем всегда спешите вы приходить к умирающим и своим криком смущаете душу, разлучающуюся с телом? Не радуйтесь, тут вы ничего не найдете. Бог помиловал эту душу, и вам нет ничего общего с нею!».

Однако, несмотря на это, Феодору задерживали на многих мытарствах. Но ее выкупали ангелы добрыми делами блаженной и молитвами преподобного Василия Нового.

При этом ангелы сказали блаженной Феодоре: «Путем мытарств восходят и испытываются на них только просвещенные святой верой и крещением, неверующие же сюда совсем не приходят, потому что, еще до разлучения от тела, душами своими принадлежат аду, и когда умирают, то бесы без всякого испытания берут их души как принадлежащую им добычу и низводят в адскую пропасть».



