Сегодня день Иверской иконы Божией Матери

Православная церковь 26 октября празднует память Иверской иконы Божией матери.

Иверская икона Божией матери находится в Иверском монастыре на Афоне с 999 года. В 1648 году в Москву был принесен список с этой иконы.

В IX веке, в царствование греческого императора Феофила, иконы были подвержены всевозможным гонениям. В то время недалеко от Никеи жила благочестивая вдова вместе с сыном. У нее была чудотворная икона Божией матери. Иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по образу Богородицы. Согласно преданию, тотчас из пораженного места потекла кровь.

Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном, для сохранения святой иконы опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде.

После молебна о даровании монастырю явившейся святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин, по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей.

После этого образ был поставлен над монастырскими воротами. Поэтому святая икона называется Портаитиссою, Вратарницей. Молятся Пресвятой деве об исцелении от различных болезней.