В Киеве открылась выставка «Религия в географических картах»

В культурно-просветительском центре Alex Art House (галерея частных коллекций) действует выставка географических карт. Экспозиция насчитывает 27 географических и астрономических карт и 12 гравюр середины XVIII века на сюжеты Старого и Нового Заветов, сообщает РИСУ.

Тематическая подборка Terra Sancta («Святая земля») объединила работы известных европейских картографов XVII – XIX ст. В нее вошли карты: Генриха Шерера – «Изображение территории Европы, где укоренилась католическая вера» (Мюнхен, в 1703 г.), «Изображения земных территорий, которые осеняла католическая вера» (Мюнхен, в 1700 г.); Вильема Альберта Бачини – «Римские земли, на которых проповедовали апостолы после вознесения Христа» (Амстердам, в 1750 г.); Бастиана Ступендаля – «План Иерусалима» (Амстердам, в 1682 г.), «Жизнь и путешествия апостола Павла» (Амстердам, в 1702 г.) и других. Последняя работа приметна наличием красочных графических миниатюр, которые иллюстрируют служение апостола. Также в экспозиции представлена «Карта Святой земли и части Египта с маршрутом путешествий Патриарха Авраама» Абрахама Ортелия (в 1560 г.), которую украшают 22 гравированных вставки-медальона с библейскими сюжетами.

На выставке присутствует нестандартная карта другого голландского специалиста Романа где Фуга. «Земли пророков» (Амстердам, в 1705 г.) представляет собой картину Эдемского сада с Адамом, Евой, животными, и из неба всходит земной шар (в виде глобуса) с наименованиями земель Африканского и Евразийского континентов.

«В те времена католическая Церковь активно использовала географическую карту для распространения своих идей», – рассказывает владелец коллекции Александр Прогнимак.

Особенную историческую ценность представляют карты звездного неба известного немецко-голландского математика и космографа Андреаса Целлария. В них зафиксирована попытка вмешательства церкви в традиционную шумеро-вавилонскую и античную символику определения планет, светил и созвездий. На картах вместо привычных Кассиопеи, Геркулеса и Корабля Арго, можно увидеть Марию Магдалену, Трех волхвов и Ноев ковчег.

Представлены на экспозиции библейские гравюры принадлежат Йогану ван Вианену: История пророка Ильи. «И вознесся Илья на небо» (Амстердам, в 1750 г.); «Предоставление законов на горе Синай (Амстердам, в 1750 г.); «Триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим» (Амстердам, в 1750 г.); «Иисус на Кресте» (Амстердам, в 1750 г.); «Воскресение Христа» (Амстердам, в 1750 г.) и другие.

Как сообщил владелец галереи Александр Прогнимак, если удастся расширить коллекцию, то будет сделана тематическая выставка по экспонатам из мусульманского, буддистского и других миров.