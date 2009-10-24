Комментарий архиепископа Митрофана относительно заседания рабочей группы по подготовке диалога УПЦ с УПЦ КП

Комментарий относительно заседания рабочей группы по подготовке диалога УПЦ с представителями УПЦ КП и рабочей группы УПЦ КП по подготовке диалога с УПЦ (2 октября 2009, Киевская Митрополия)

В связи с возникшими в последнее время кривотолками, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира рабочая группа по подготовке диалога УПЦ с представителями УПЦ КП предлагает комментарий к происшедшим событиям для всех интересующихся данной темой.

2 октября в Киево-Печерской Лавре состоялась встреча рабочих групп нашей Церкви и т. н. УПЦ КП по вопросу о начале межконфессионального диалога. Рабочая группа Украинской Православной Церкви по подготовке возможного диалога была образована на заседании Священного Синода 9 сентября 2009 года и ее, согласно решению Синода, возглавил Высокопреосвященный архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан.

Во время встречи рабочих групп стороны обсуждали возможность установления официального диалога между УПЦ и «УПЦ КП», а также принципов, на которых такой диалог должен строиться. С нашей стороны было отмечено, что необходимым условием начала диалога является отказ от захватов храмов, а также отход от враждебной риторики по отношению друг к другу.

Создание нашей рабочей группы происходит от осознания необходимости преодоления церковных разделений в Украине. О готовности к конструктивному диалогу Синод нашей Церкви заявил «иерархам» УПЦ КП, отвечая на их обращение от 14.12.2007г. Действия священноначалия Украинской Церкви были одобрены Архиерейским Собором РПЦ проходившим в Москве под председательством покойного Святейшего Патриарха АлексияII 24-29 июня 2008г.:

п.25. Освященный Собор, оценивая жертвенное служение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, а также епископата и духовенства, несущих сегодня свое послушание в непростых условиях религиозной и политической нестабильности в Украине, с благодарностью Богу констатирует факт неукоснительного роста и развития Украинской Православной Церкви, объединяющей во Христе Иисусе православных людей независимо от их политических и идеологических настроений и взглядов.

п.26. Собор выносит пастырскую благодарность верным чадам нашей Церкви в Украине, хранящим единство духа в союзе мира и любви. Собор одобряет деятельность Священноначалия Украинской Православной Церкви по поиску канонических путей восстановления церковного мира и единства украинского Православия.

п.27. Нашим братьям и сестрам в Украине, находящимся вне православной церковной ограды, Собор говорит: Мать Церковь со скорбью, терпеливо ждет всех оставивших ее спасительное лоно. Нет греха, которого не просил бы Господь, нет вины, которую Церковь не покрыла бы своей материнской любовью.(1)

Идея восстановления единства Православной Церкви в Украине красной нитью проходила также чрез все речи и проповеди Святейшего Патриарха Кирилла во время его недавнего визита в Украину:

«…как Патриарх в том числе и Украины, я буду делать все для того, чтобы народ воссоединился, чтобы политические и национальные противоречия исчезли, чтобы единая Церковь Христова, Церковь-мученица и исповедница, бывшая верной Христу даже до смерти и разделявшая судьбу своего народа, вновь имела силу и возможность обнять материнскими объятиями всех своих верных чад… Мое слово, исполненное любви, обращено сегодня не только к вам, жители Донбасса, но и к тем нашим братьям и сестрам, которые находятся в разделении. Мы будем молиться за вас, даже если вы не хотите этой молитвы, мы на коленях будем просить Бога, чтобы Он милость Свою приклонил к Украине, чтобы Он объединил Церковь, объединил народ, чтобы все вместе могли сказать: “Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие”» .(2)



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Встреча рабочих групп – это первый шаг по направлению к установлению возможного диалога. Речь идет не о начале самого диалога, а о его подготовке, о чем свидетельствует уже само наименование уполномоченной группы УПЦ: «Рабочая группа по подготовке диалога с представителями УПЦ КП».

Этот диалог должен был начаться давно. Но начать его Церкви мешали несколько факторов, решающее значение среди которых имел фактор политического давления. Диалог – один из базовых инструментов внешней церковной деятельности Церкви. Но он не может начаться под политическим давлением. С точки зрения политической логики, смысл диалога между УПЦ и УПЦ КП заключается в формальном объединении и получении выгодного для государства канонического статуса. С точки зрения же логики церковной, смысл диалога – обретение церковного единства.

Политики часто пытаются свести Церковь к социальной функции, рассматривая ее сквозь призму социологии и вынося суждение о Церкви, исходя не из ее подлинной природы и задач, а из социологического критерия «общественной пользы». Но Христова Церковь не может и не должна быть инструментом достижения каких-либо, в том числе и положительных, политических целей. Поэтому, благословляя своим чадам созидать национальное и гражданское единство нашей страны, Украинская Православная Церковь всегда свидетельствовала перед обществом, что ее миссия несводима к «общественно-полезной» деятельности. Миссия Церкви не может иметь партикулярный характер. Церковь признает ценность национального единства, но то единство, которое она сама созидает, является единством высшего порядка. Мы призваны к единству Богочеловечества. И именно Богочеловечество, благодатное единство человеческой и Божественной природ является той целью, которая определяет приоритеты церковной жизни.

Для нашей Церкви очень важно, чтобы все наши действия имели церковный, канонический характер. Необходимо руководствоваться не принципом политической целесообразности, а пользой Церкви.

Диалог – может и должен быть полезен, прежде всего, Церкви и ее единству. Но для этого, очень важно, чтобы, ведя его, Церковь незыблемо сохраняла верность православной экклезиологии и канонической традиции. Исцеление раскола является одной из главных задач Предстоятеля и епископата Украинской Православной Церкви. И наша Церковь будет делать все от нее зависящее, чтобы церковное разделение было преодолено, а православные христиане Украины обрели возможность молитвенного и евхаристического общения. Однако, стремясь обрести тех, кто отделился от нашей Церкви, Украинская Православная Церковь одновременно будет прилагать усилия по укреплению общецерковного единства.

Подготовка к диалогу с УПЦ КП и проведение диалога с УАПЦ ни в коем случае не означает, что наша Церковь пересматривает свою каноническую позицию или ставит под вопрос то духовное и каноническое единство, которое связывает нас с полнотой Русской Православной Церкви. Напротив, осуществляя подготовку диалога с УПЦ КП и активизируя диалог с УАПЦ, мы действуем не вопреки, а согласно воле полноты Русской Православной Церкви, руководствуясь позицией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и общецерковными решениям по вопросу уврачевания раскола в Украине, в частности, постановлением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 г., одобрившего «усилия, предпринимаемые Украинской Православной Церковью для преодоления раскола посредством диалога с теми, кто отпал от общения с нею» .(3)

Возглавив Церковь в трагическом состоянии разделения, Блаженнейший Митрополит Владимир на протяжении всех лет своего служения в качестве Предстоятеля УПЦ последовательно укреплял церковное единство и соборность. Все труды Предстоятеля всегда были направлены на то, чтобы, с одной стороны, укрепить единство нашей Церкви, а с другой – проявить отеческую любовь к отделившимся и показать, что УПЦ – подлинная Церковь украинского народа и органичная часть украинского общества. Именно в этом ключе задуман и проходит наш диалог с УАПЦ и представителями УПЦ КП. Диалог не должен поставить под вопрос ни наше церковное единство, ни ту принципиальную каноническую позицию нашей Церкви по отношению к расколу, которую мы занимали на протяжении многих лет. Ведя диалог с отпавшими от единства братьями, мы следуем известному аскетическому принципу: «ненавидь грех и люби грешника».

Диалог – возможен и необходим. Но чтобы он был успешен, очень важно, чтобы обе стороны действовали открыто и ответственно. Священноначалие УПЦ, осознавая ответственность за спасение тех, кто находится вне спасительного лона Церкви, по отечески сделало ряд возможных шагов навстречу неканоническим группам. Одним из таких шагов стало решение начать подготовку к диалогу между УПЦ и УПЦ КП. Прежде начала возможного диалога, мы ждем ответственного отношения УПЦ КП к проблеме имущественных конфликтов между общинами УПЦ и УПЦ КП, а также осуждения ими крайней заполитизированости самой УПЦ КП. Диалог предполагает ответственность сторон. Поэтому, предваряя его начало, наша рабочая группа на встрече подняла вопрос о необходимости отказа от практики захвата храмов и других конфронтационных действий УПЦ КП по отношению к УПЦ. Мы надеемся, что руководство УПЦ КП сделает все, от него зависящее, чтобы все конфликтные ситуации разрешались в соответствии с действующим законодательством и исторической справедливостью. В противном случае, диалог не только окажется неоправданным с точки зрения интересов УПЦ, но и будет дискредитирован в глазах церковного народа.

Целью диалога не является изменение статуса Украинской Православной Церкви. Мы не абсолютизируем значение этого фактора. Для нас важен не формальный статус, а актуализация церковного единства. Статус не является базовым моментом церковной жизни. Церковь объединяет не тот или иной канонический статус, а Воскресший Христос, Который приобщает нас к единству с Богом в таинстве Евхаристии. Как заметил один из современных православных богословов митрополит Иоанн Пергамский, Церковь представляет собой некую Общину среди многих других общин в обществе. «Поэтому, – пишет владыка Иоанн, – всегда существует опасность смешения экклесиологии и социологии» .(4) Этой опасности социологического взгляда на Церковь должна быть противопоставлено церковное православное понятие о Церкви как евхаристической общине. Церковь – это не просто исторический объект и не продукт истории. Она есть продукт Царствия Божия, которое таким образом отображается в истории. Церковь, которая должна освящать мир, должна быть от него свободной.

Украинская Православная Церковь должна сделать все, от нее зависящее, чтобы объединить украинское общество. Но для того, чтобы она смогла это сделать, Церковь должна оставаться сама собой, то есть евхаристическим собранием, объединяющим людей не по идеологическому принципу, а по образу бытия – через приобщение ко Христу Воскресшему в таинстве Евхаристии.

Факт встречи рабочих групп уже получил высокую оценку в украинском обществе. Это актуально особенно в нынешнее время политической разобщенности, когда все делят – Церковь объединяет. Многие здравомыслящие общественные деятели выступили в поддержку возможного начала диалога между нашей Церковью и «Киевским Патриархатом». Об этом в своем письме на имя Святейшего патриарха Кирилла, с просьбой его благословения, молитв и дальнейшей поддержки в деле уврачевания украинского церковного раскола высказался Блаженнейший Митрополит Владимир, доводя к сведению его святейшества о результатах происшедшей встречи. (5)



От имени рабочей группы по подготовке диалога,



+ Митрофан,

архиепископ Белоцерковский и Богуславский,

Управляющий делами УПЦ

СНОСКИ:

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 24-29 июня 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»

Из речи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Святогорской Свято-Успенской лавре. 30 июля 2009г.

Определение освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (Москва, 24-29 июня 2008 года) «О единстве Церкви».

Зизиулас Иоанн, митрополит. Идентичность Церкви // Зизиулас Иоанн, митрополит. Церковь и Евхаристия. Сборник статей по православной эклессиологии / пер. с греч. иером. Леонтия (Козлова) – Богородице-Сергиева Пустынь, 2009. С. 21.

Письмо Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины Святейшему Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси 08.10.2009г. №1375.