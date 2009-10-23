СБУ задержала экстремистов, действовавших под видом религиозной организации

Сегодня на территории Бахчисарайского, Симферопольского, Нижнегорского и Белогорского районов АР Крым в результате проведения специальной операции СБУ совместно с милицией прекратила противоправную деятельность экстремистской группировки, действовавшей под видом религиозной организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время обысков в помещениях руководителя и других членов организации изъяты автомат Калашникова (АК-74) с патронами к нему, взрывчатка пластид с электродетонаторами, незарегистрированное охотничье ружье и несколько «обрезов» 16-го калибра, компоненты для изготовления взрывных устройств.

Также найдена пропагандистская литература экстремистского характера, распечатки о тактико-технических характеристиках оружия, методик по изготовлению и использованию самодельных взрывных устройств, распечатки по тактике выживания и ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности и населенных пунктов, противодействия правительственным спецподразделениям, карты местности и планы экстремистских действий с использованием оружия, что могло составлять опасность для мирных граждан.

В результате совместной операции сотрудники СБУ и МВД задержали 5 человек, один из которых находился в розыске за совершение уголовного преступления. В настоящее время проводятся соответствующие уголовно-процессуальные действия.

Как сообщалось ранее, 3 октября с.г. СБУ совместно с милицией задержала трех участников этой организации, у которых были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. В горной местности одного из районов Крыма обнаружено два законспирированных хранилища, где экстремисты хранили взрывчатку, холодное оружие, запас пищи и камуфляжную одежду, пособия по террористически-диверсионной деятельности. Во время задержания экстремисты оказали вооруженное сопротивление представителям правоохранительных органов, в результате чего один из радикалов был легко ранен.

Комментируя ход операции, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что все действия и средства СБУ направлены на недопущение создания на территории Украины экстремистских организаций и незаконных вооруженных арсеналов, которые могут угрожать безопасности наших граждан.