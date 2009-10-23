В Карелии послушник монастыря получил год условно

Суд Пряжинского района Карелии в четверг, 22 октября, приговорил послушника Важеозерского мужского монастыря Карельской епархии, незаконно рубившего лес для постройки кельи, к одному году лишения свободы условно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Карелии Татьяна Кордюкова.

"В июне этого года подсудимый, который является послушником Митрофаниевского скита мужского монастыря, незаконно заготовил 31 кубометр леса для постройки сруба кельи, предназначенной для совершения молитв. Ущерб составил более 207 тысяч рублей", - сказала Т.Кордюкова.

Суд квалифицировал это деяние по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). По словам представителя прокуратуры, суд учел, что преступление было совершено не из корыстных соображений, а из "религиозных побуждений" и назначил подсудимому минимальное наказание - один год лишения свободы условно.

«Пожалуй, нелегко бы пришлось сонму великих подвижников монашеской жизни Русского Севера средневековой эпохи, живи они в наши дни», – отмечает Седьмица.Ru.