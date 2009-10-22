Власти Львова выступают за сохранения Украинского католического университета

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ выступает против отдельных изменений к Закону Украины «О высшем образовании», которыми предусмотрено установить зависимость типа вуза от количества студентов дневной формы обучения.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к руководству государства, обнародованном 21 октября на сессионном заседании городского совета Львова, городской председатель отметил, что в случае принятия положения о зависимости типа высшего учебного заведения от количества студентов дневной формы обучения, “Украинский Католический Университет (УКУ) во Львове, единственное высшее учебное заведение такого типа на территории бывшего Советского Союза, рискует потерять свой статус и стать не более, чем профессиональным колледжем”.

В обращении, в частности, отмечается: “Будучи одним из инициаторов процесса расширения автономии вузов Украины, УКУ, как частный вуз, может оказаться полностью лишенным права претендовать на более широкую университетскую автономию”.

Кроме того, зависимость “статуса вуза от количественных показателей состава студентов не отвечает мировой практике и дискриминирует те частные вузы, которые осуществляют свою деятельность на более высоком уровне, чем часть государственных учебных заведений», - отмечается в обращении.

Текст обращения А.САДОВОГО был единогласно поддержан депутатами городского совета и направлен Президенту Украины, премьер-министру, Министерству образования и науки Украины.

Как отметил во время брифинга, посвященного данному вопросу, первый проректор УКУ Тарас ДОБКО, Украинский католический университет во Львове держит курс не на гигантоманию, а на сохранение культуры обучения. Следовательно, численность студентов не планировали более 2,5 тыс. человек. Сегодня в УКУ обучаются 550 студентов стационара, 45 – заочников и 300 – по различным программам.

«Непонятно, каким образом увеличение количества студентов должно привести к повышению качества деятельности вуза», - отметил корреспонденту УНИАН ректор УКУ о. д-р Борис ГУДЗЯК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 сентября поддержал проект закона "О высшем образовании", разработанный МОН с участием ведущих вузов Украины.

В новой редакции закона вводится деление высших учебных заведений. Будут существовать классические университеты (минимум 6 тысяч студентов дневной формы обучения, 8 отраслей образования - 8 научных специальностей); профильные университеты (4 тысячи студентов, 4 отрасли образования, 3 научных специальности); академии (2 тысячи студентов, 1-2 отрасли образования, 2 научных специальности), колледжи (не менее тысячи студентов, подготовка бакалавров) и профессиональные колледжи (не менее 500 студентов, подготовка младших специалистов).

То есть, каждое название учебного заведения автоматически будет давать понимание о критериях и масштабах этого вуза. Институты перестанут быть отдельными высшими учебными заведениями и могут существовать лишь в структуре университета или академии.

Справка УНИАН. Украинский католический университет - научно-педагогическое заведение, которое унаследовало и продолжает научную деятельность Греко-католической богословской академии, созданной в 1928-1929 годах во Львове Митрополитом Андреем Шептицким, а возглавил ее первый ректор о. Иосиф Слипый.