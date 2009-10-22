В Винницкой обл. на стекле окна дома появился образ Матери Божьей

В селе Трудолюбовка Барского района Винницкой области в одном из домов на стекле окна появился образ Матери Божьей.

Как сообщает газета «20 минут», в комнате, на окне которой появилось изображение Святого образа, точь-в-точь такой же образ Матери Божьей висит над окном. Из комнаты через двойное окно изображения на стекле не видно.

Последние три года этот дом пустовал. За помещением присматривала родственница 72-летней хозяйки, которая три года тому назад переехала жить в другой район области. Дом был построен в 1973 году на холме. От дороги дом подняли на фундамент приблизительно на полтора метра. Так что к окну рукой не достать. От дороги дом отгорожен старым забором.

Люди, которые часто ходили мимо дома и видели на стекле окна образ, сначала ничего не рассказывали о чуде, боясь, что другие люди засмеют. Еще одними очевидцами чуда были лесничий с женой, которые и рассказали о Святом образе всем односельчанам.

Люди, услышав новость, поспешили к дому посмотреть на чудо.

У Трудолюбовке нет своей церкви. Верующие вынуждены ходить на службу в соседнее село. В односельчан появилась мысль - обустроить храм в святом доме. С таким предложением они обратились к хозяйке помещения. Она - не против.

Представители официальной церкви об этом чуде еще ничего не слышали.

В Винницкой епархии УПЦ отметили, что Церковь всегда очень осторожно относится ко всем случаям проявления любых чудес. Потому что иногда демон перевоплощается в светлый образ ангела ради искушения. По крайней мере так записано в Святом письме. Потому всегда создается комиссия, которая детально изучает аналогичные случаи, и этот случай также планируется исследовать.

Исследование будет такое же, как это было сделано на месте появления креста на срезанном дереве в сквере возле церкви, которая находится в Виннице между «Книжкой» и Центральным универмагом. Там на этом месте построили чаосвню.

Еще одно чудо в области раньше произошло в селе Кировка Калиновского района. Когда там начали строить храм, то кто-то из местных жителей подбросил на место строительства икону с запиской. В ней речь шла о том, что такую икону невозможно держать дома, потому что она имеет очень сильный запах. Когда икона была занесена в епархию, аромат был слышен везде. Кроме того, на иконе проявились капли росы, она начала кровоточить. И этот процесс длится доныне. Стекая по иконе, капли выделяют аромат. Сейчас икона сохраняется в доме, приспособленном под храм. Когда завершится строительство новой церкви, икона будет там установлена на видном месте.