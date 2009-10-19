В Мюнхене отслужили панихиду по Бандере

В Мюнхене отслужили панихиду к 50-летию со дня гибели Степана Бандеры.

Для участия в мероприятии в Мюнхен прибыли свыше 300 украинцев из Австралии, Великой Британии, Бельгии, США, Канады, Украины, Чехии и Германии.

Около могилы одного из лидеров украинского национально-освободительного движения на кладбище “Валдфридгоф” Епископ Немецкий и Датский Петр (КРИК) отслужил соборную панихиду, после чего собравшиеся запели Гимн Украины.

*** С.Бандера был убит в Мюнхене 15 октября 1959 года агентом КГБ Богданом Сташинским в подъезде доме, где он проживал с семьей. Для убийства был использован пистолет, который стрелял раствором цианистого калия.