В Мюнхене отслужили панихиду по Бандере
16:15, 19 октября 2009Общество
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К 50-летию от дня его гибели
В Мюнхене отслужили панихиду к 50-летию со дня гибели Степана Бандеры.
Для участия в мероприятии в Мюнхен прибыли свыше 300 украинцев из Австралии, Великой Британии, Бельгии, США, Канады, Украины, Чехии и Германии.
Около могилы одного из лидеров украинского национально-освободительного движения на кладбище “Валдфридгоф” Епископ Немецкий и Датский Петр (КРИК) отслужил соборную панихиду, после чего собравшиеся запели Гимн Украины.
*** С.Бандера был убит в Мюнхене 15 октября 1959 года агентом КГБ Богданом Сташинским в подъезде доме, где он проживал с семьей. Для убийства был использован пистолет, который стрелял раствором цианистого калия.
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