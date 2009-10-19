19 октября - день памяти Апостола Фомы.

Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние, передает Благовест.инфо.

Апостол Фома был родом из галилейского города Пансады, занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, все оставил и последовал за Ним. Спаситель избрал Фому в число Двенадцати Своих учеников. По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил Воскресению Христа, но впоследствии, когда Христос пришел к нему, раскаявшись в своем неверии, обошел со своей проповедью почти всю землю.

По церковному преданию, апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Пирфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью: за обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелипура был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. Поэтому Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние.