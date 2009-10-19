В Великобритании создана электронная версия Библии

В Лондоне в продажу поступила электронная версия Библии, созданная на основе высоких технологий.

Мультимедийная версия Священного Писания «Glo Bible» стоит 59,99 фунтов стерлингов и содержит в электронном виде библейские тексты, атлас, на котором отображены места, где происходили многие библейские события, временную шкалу, видеоматериалы высокого разрешения, передает Седмица.Ru со ссылкой на газету «Дейли телеграф».

«Glo Bible» содержит также более 7,5 тыс. энциклопедических статей, 7,7 тыс. художественных произведений, 2,4 тыс. фотографий, почти 150 географических карт.

Покупатели смогут воспользоваться 500 виртуальными турами с 360-градусными панорамами. В частности, пользователи смогут увидеть, как выглядел Иерусалим во время земной жизни Христа и как он выглядит сегодня, виртуально исследовать Сикстинскую капеллу в Ватикане, «пройтись» по Гефсиманскому саду, «взобраться» на Храмовую гору.