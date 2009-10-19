В Черниговской области открыли памятник преподобному Николаю Святоше

В селе Днепровское Черниговской области торжественно открыто памятник преподобному Николаю Святоше.

Образ святого в монашеской одежде в полный рост в камне воспроизвел выпускник Национальной академии изобразительного искусства Владлен Кареченцев.

В открытии памятника приняли участие местные жители, научные работники, краеведы, представители власти и духовенства, гости из Чернигова и других городов Украины.

***Николай Святоша - в миру князь Святослав-Панкратий Давидович Черниговский, правнук Ярослава Мудрого. Родился около 1080 года и был сыном черниговского князя Давида Святославовича. До 1087 года княжил в Луцке. После Любецкого съезда получил во владение приднепровские земли и поселился там. Как свидетельствуют исторические источники середины ХІХ века, для строительства княжеского дома над Днепром землю "навозили". Отсюда и название летописного города Навозы (ныне Днепровское).

В 1106 году Николай Святоша отрекся от княжества и принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Там за свои средства построил Троицкую надвратную церковь, большую больницу с храмом святого Николая.

Умер Святоша в 1143 году. Свои приднепровские владения он завещал Киево-Печерскому монастырю. Известно, что день собственной смерти князь-монах сообщил братьям за три месяца. После того, как это пророчество исполнилось его канонизировали. Похоронили Николая Святошу в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской Лавры. В Чернигове его именем названа одна из подземных церквей Антониевих пещер.