В Тернополе создадут музей сакрального искусства под открытым небом. Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы городского совета Олег УДИЧ, с соответствующей инициативой выступил городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ. “В области есть достаточно много старинных деревянных церквей, которые постепенно разрушаются, потому что в селах построили новые храмы и старые стали запускаться. Мы готовы такие храмы перевезти в Тернополь и разместить в парке “Топильче”, – сказал О.УДИЧ.

По его словам, согласие на передачу храмов предоставили уже священники из с. Горинка Кременецкого района (церковь построена в 1887 году – УНИАН) и с. Колодно Збаражского района (церковь Святого Николая, построена в 1575 году – УНИАН). “Мы понимаем, что на перевозку, сборку и установление церквей в парке необходимы достаточно большие средства. Тем более, что все это нужно сделать так, чтобы ничего не повредить. Также нужно еще исследовать готовность почвы в парке для установки на них соответствующих сооружений. Поскольку на все эти цели необходимы миллионы гривен, для создания музея будут привлекать не только бюджетные средства, но и меценатские”, – сказал О.УДИЧ.

Он отметил, что после установки церквей в музее под открытым небом, они не будут закреплены за ни одной из конфессий. Наоборот, согласно замыслу, в этих церквах смогут по очереди отправлять литургии представители разных традиционных христианских церквей.

“Главная суть идеи – сохранить памятники архитектуры”, – сказал О.УДИЧ.