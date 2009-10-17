При взрыве мечети в Ираке погибли 15 человек

Число жертв при взрыве в суннитской мечети города Таль-Афар на севере Ирака возросло до 15. Кроме того, ранены около 90 человек.

Как передает Reuters, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, выдав себя за обычного посетителя. Перед взрывом он выстрелил в местного судью. Кроме того, имам этой мечети был известен своими резкими высказываниями в адрес движения «Аль-Каида».

«Я опоздал на службу, а когда попытался войти в мечеть, раздались выстрелы. Спустя секунды произошел сильный взрыв», - сообщил один из свидетелей.