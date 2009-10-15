В РПЦ призывают бороться с анонимностью в Интернете

В Русской Православной Церкви Московского Патриархата выразили обеспокоенность опасностью распространения экстремистских идей в Интернете.

"Из своего опыта в Интернете и на радио я вижу, как по-разному ведут себя люди. На радио человека можно узнать хотя бы по голосу, и люди в 95 процентах случаев говорят вежливо, достойно, по-человечески", - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 14 октября в Москве на заседании российского оргкомитета "Победа".

В то же время в интернет-блогах, "где люди обычно скрываются за кличками, полно грязи, взаимных оскорблений и экстремистских высказываний", отметил он.

Священник поддержал высказанное в ходе заседания вице-губернатором Петербурга Аллой Маниловой предложение о том, чтобы в крупнейших социальных интернет-сетях исключить анонимность. Он призвал к тому, чтобы, "по крайней мере, на уровне кодексов чести уважающих себя людей, а может быть и на уровне администрирования, в Интернете была исключена анонимность".

Отец Всеволод также поддержал сформулированное при подготовке к заседанию предложение создать цикл теле- и радиопрограмм по духовному и нравственному воспитанию молодежи, подчеркнув, что "невостребованность таких программ - это миф".

Священник привел социологические данные, озвученные, по его словам, накануне на одном из телеканалов, согласно которым около трети населения России предпочитает смотреть документальные фильмы и познавательные передачи, а около 90% считают, что "сегодня по телевизору показывают программы, которые показывать нельзя".

Он также добавил, что интерес людей к духовно-нравственным темам подтверждает и его личный опыт как ведущего радиопрограммы, "в которую в ночное время постоянно звонят слушатели".

Кроме того, представитель Московского патриархата положительно оценил инициативы Минюста по проведению экспертизы литературы на предмет наличия в ней признаков экстремизма и разработке законопроектов, регламентирующих деятельность миссионеров и религиозных групп, не являющихся юридическими лицами.

"Люди, которые ведут пропаганду экстремистских идей, должны знать о неотвратимости сдерживающей силы закона и наказания", - заявил священник.

Однако, по его мнению, для преодоления экстремизма нужны не только ограничительные меры, но и поддержка "благонамеренных молодежных организаций", в том числе связанных с религиозными объединениями. Особой поддержки, как считает отец Всеволод, достойны волонтерский труд и содействие молодых людей правоохранительным органам в охране порядка и борьбе с социально опасными пороками.

"Молодым людям нужно дать в руки настоящее дело, дать им возможность определять свою судьбу, судьбу села, города, улицы, Отечества", - подытожил священник.

Главной темой заседания оргкомитета "Победа" был вопрос о деятельности органов государственной власти и институтов гражданского общества РФ по профилактике политического и религиозного экстремизма в деятельности молодежных общественных организаций.

В заседании, проходившем под руководством первого вице-премьера РФ Сергея Иванова, участвовали также министр юстиции Александр Коновалов, министр спорта Виталий Мутко, первый заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Людмила Швецова, полпреды президента в федеральных округах, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, главный раввин России (ФЕОР) Берл Лазар.