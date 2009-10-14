В Тернопольской обл. выставили для поклонения разоренный в советские времена крест

В Тернопольской области в Бережанах в храме Пратулинских мучеников выставили для поклонения крест из купола, который был разорен в советские времена. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской Греко-католической Церкви, старинный кованый крест сняли с купола в связи с реставрационными работами в храме. В 40-е годы прошлого века, когда монастырский комплекс перешел в собственность Бережанской колонии, на кресте были обрезанны рамена и преобразован он на шпиль.

“Сила креста — непобедима, он преодолевает смерть. Наш Спаситель использовал крест, чтобы нас спасти. И созерцая это когда-то презренно, а в настоящее время отдано на почитания орудия Божьего спасения, каждый будет иметь возможность постичь глубину Божьей любви” – сказал во время выставления в храме реликвии администратор парафии отец Михаил БУГАЙ.

Справка УНИАН. Храм Пратулинских мучеников ордена отцов Бернардинов был построен в Бережанах в 1630 году. С 1998 года церковь действует как парафия УГКЦ на территории Бережанской колонии. Парох храма отец Михаил БУГАЙ является в то же время капелланом колонии и заботится несовершеннолетними детьми, которые совершили преступление.