Завтра в Киеве пройдет конференция по вопросам тюремного душпастырства

15 октября 2009 года, в 10.30, в Киеве в помещении Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний (ул. Мельникова, 81) будут представлены результаты деятельности тюремных капелланов христианских церквей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГКЦ, организаторы мероприятия: Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний и Украинская межконфессиональная христианская миссия «Духовная и благотворительная опека в местах лишения свободы» (представительство православных, протестантских и католических церквей по делу тюремного служения).

В конференции примут участие около 100 тюремных капелланов - православных, католических, протестантских. Они получат удостоверение об успешном окончании курса тюремного служения, проведенного департаментом. Первый семинар тюремных капелланов УГКЦ, давший толчок для разработки программы обучения, прошел в Белоцерковском училище профессиональной подготовки работников уголовно-исполнительной системы Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в ноябре 2007 года.

Аккредитация журналистов на мероприятие проводится по тел.: 279-19-20, 098 422-9-221.