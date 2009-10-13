Журналисты хотят знать, почему Церковь насылает на них болячки

Председатель Комитета Киевского независимого медиа-профсоюза Юрий ЛУКАНОВ обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украины ВЛАДИМИРУ с просьбой разъяснить позицию Церкви в отношении реакции на публикацию о стоимости церковных услуг в храмах Одессы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КНМП, отметив, что речь идет о том, что на сайте Одесской епархии УПЦ появился текст авторства Ивана ЮРЬЕВА, в котором содержится призыв о “вразумлении” трех журналисток газеты „Сегодня” Ольги КНЯЗЬ, Светланы ГОДОВЕНКО и Лилии ФЕЩЕНКО “скорбью и болезнями” после того, как была напечатана их статья с критикой порядков в отдельных храмах Одессы.

„Ми осознаем, что вышеупомянутая статья не является официальной позицией Одесской епархии, - пишет Ю.ЛУКАНОВ в своем письме. - Тем не менее, появление такого текста на официальном сайте может вызвать предположение, что руководство Одесской епархии благосклонно относится к призывам проклинать неугодных журналистов”.

Киевский независимый медиа-профсоюз обеспокоен такой реакцией. “Мы знаем, что Церковь является очень важным институтом в обществе, его моральной опорой. Тем не менее, критиковать Церковь, как и любую другую инстанцию, - неотъемлемое право граждан. И когда в ответ на критику раздается агрессивный ответ, это не только вызывает удивление, но и подрывает авторитет Церкви”, - отметил руководитель КНМП.

Как сообщалось, Статья «Ритуальные гонорары одесских храмов» о том, сколько в Одессе стоят церковные услуги - венчание, крещение ребенка, развенчание и др., была опубликована в газете «Сегодня» 27 сентября с.г.

Сотрудники газеты опубликовали «Прейскурант на обряды», вывешенный для верующих в одесском храме Адриана и Наталии, в соответствии с которым венчание, в зависимости от дня недели и церковных праздников, стоит 310-600 грн., крещение - 75-280 грн., освящение квартиры – 150-400 грн., развенчание – 150-200 грн. Кроме того, журналистки сообщили, что в одесском храме Святой мученицы Татьяны их сначала «заверили, что все обряды бесплатны. Но после все же сориентировали: крещение - 150 грн., венчание – 400»