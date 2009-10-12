На Полтавщине в женской колонии освящен домовой храм

По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Полтавского и Миргородского Филиппа состоялось освящение домового храма в Надержинщенской исправительной женской колонии № 65.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба епархии, чин малого освящения храма возглавил

председатель епархиального отдела по сотрудничеству с правоохранительными органами и исправительно-трудовыми заведениями протоиерей Александр АНТОНЮК. Вместе с отцом Александром в освящении храма приняли участие священники, которые совершают пастырское служение в других исправительных заведениях.

После освящения первую Божественную Литургию в храме в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы совершили секретарь епархии архимандрит Филарет (ЗВЕРЕВ), протоиерей Александр АНТОНЮК, настоятель этого храма священник Владимир МАРАХОВСКИЙ, настоятель Покровского храма села Степное протоиерей Николай Мовчан, клирик Петропавловского храма Полтавы протоиерей Андрей СИМОН.

За литургией молились более 40 заключённых, которые добровольно изъявили желание посетить храм в этот день. До дня, когда в колонии появился свой домовый храм, на протяжении 10 лет с заключенными проводились катехизаторские беседы, исповеди, совершались молебны в специально оборудованной молитвенной комнате. В этом году появилась возможность расширить помещение и устроить алтарь.

Силами руководства колонии и самих заключённых был установлен иконостас, устроен престол и жертвенник. Многие иконы в храме и на иконостасе были написаны самими заключёнными.

За божественной Литургией пел мужской квартет под управлением диакона Димитрия ЛИТВИНЕНКО. После богослужения, молящиеся искренне поблагодарили хористов за молитвенное пение.

По окончании Литургии духовенство, хор и молящиеся отправились Крестным Ходом к центральному плацу, на котором был совершён чин закладки часовни.

Чин возглавил архимандрит Филарет (ЗВЕРЕВ). После молитвословий отец Филарет помазал Крест святым елеем и окропил его святой водою. После этого под пение тропаря Кресту духовенство и руководство колонии воздвигли крест на месте будущего строительства часовни.

После освящения места под строительство часовни к присутствующим на плацу (более 200 заключённых и персонал колонии. – УНИАН), обратился со словами назидания и утешения архимандрит Филарет (ЗВЕРЕВ). В своём слове отец Филарет обратил особое внимание слушателей, что истинная свобода обретается человеком в Боге, который не смотрит на лицо человека, но к каждому относиться как к своему чаду.