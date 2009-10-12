Кинокомпания 20th Century Fox намерена экранизировать биографию Моисея от момента его рождения и усыновления дочерью фараона до исхода иудеев из Египта, сообщает Лента.Ру со ссылкой на издание "Variety".

Сценарий картины будет подготовлен Адамом Купером (Adam Cooper) и Биллом Коллажем (Bill Collage), которые работали над адаптацией произведения Германа Мелвилла "Моби Дик" для фильма Тимура Бекмамбетова.

Предполагается, что картина о Моисее совместит в себе эпическое повествование в духе "Храброго сердца" и визуальное оформление в стиле "300 спартанцев". Когда начнутся съемки фильма и кто будет его режиссером, пока не сообщается.

Напомним, что фильмы о Моисее в Голливуде снимались неоднократно. Самой известной экранизацией считается картина Сесиля Де Милля "Десять заповедей", вышедшая в 1956 году.

Главную роль в ней играл Чарлтон Хестон. В фильме также снимались Юл Бринер и Винсент Прайс.