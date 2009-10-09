В Петербурге экспонируется Библия Гоголя

Редкие мемориальные вещи Гоголя представлены на выставке "Арабески", открывшейся в Литературном музее Пушкинского дома в Петербурге в честь 200-летия со дня рождения писателя, сообщает Седьмица.Ru.

В числе экспонатов можно увидеть принадлежавшую Гоголю Библию с его пометками на полях, посмертную маску писателя, цветы от погребального венка, кресло, сидя в котором, по преданию, в ночь на 12 февраля 1852 года Гоголь сжег второй том "Мертвых душ"/

Кроме того, впервые будут показаны два неизвестных портрета Гоголя из частного собрания.

На выставке впервые экспонируются произведения, созданные в жанре скульптурной иллюстрации. Среди них - гипсовые, бронзовые и чугунные малоформатные фигуры персонажей "Мертвых душ", выполненные скульпторами рубежа XIX - начала XX веков.