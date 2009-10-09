Таможенники обнаружили в автомобиле припрятанную икону Николая Чудотворца

Харьковские таможенники и пограничники при проверке автомобиля на таможенном посту “Гоптовка” обнаружили припрятанную икону Николая Чудотворца с признаками старины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, следуя из России в Украину через таможенный пост “Гоптовка” Харьковской таможни, водитель выбрал упрощенный порядок прохождения таможенного контроля – “зеленый коридор”.

При заполнении таможенной декларации водитель и пассажир заявили, что оружия, наркотиков, культурных ценностей и других предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины у них нет. Но при проведении таможенниками и пограничниками осмотра автомобиля в багажнике в полиэтиленовом пакете среди личных вещей пассажира была обнаружена старинная икона размером 34х40 см с изображением Николая Чудотворца. Икона была завернута в одеяло, то есть была укрыта от таможенного контроля. На вопрос инспектора 68-летний гражданин Украины объяснил, что святой образ принадлежал его умершей матери.

Сотрудниками Харьковской таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ст. 352 Таможенного кодекса Украины (укрывательство от таможенного контроля). Икона изъята и передана на экспертизу, которая и установит, имеет ли она историческую и культурную ценность.