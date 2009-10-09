Патриарх Кирилл стал доктором богословия

В Санкт-Петербургской духовной академии в присутствии членов Священного синода, архиереев Русской Православной Церкви, выпускников академии, гостей и участников торжеств в честь 200-летия старейшего церковного вуза России патриарху КИРИЛЛУ были вручены знаки доктора богословия.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным агентства, предстоятель РПЦ удостоен ученой степени доктора богословия единогласным решением ученого совета академии, сообщил в приветственном слове к высокому гостю ректор вуза епископ Гатчинский АМВРОСИЙ.

По мнению членов ученого совета, патриарх являет собой «пример подлинного богослова, не сухого ученого, отстраненного от жизненных проблем тишиной кабинета, но истинного пастыря», несущего людям слово Божие - «живое и действенное, проникающее в самую глубь человеческого сердца, помогающее постичь сокровенные помышления и намерения сердечные».

Епископ АМВРОСИЙ особо отметил важность встреч патриарха с молодежью, которые прошли в Москве, Санкт- Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Архангельске, Витебске.

Патриарх Кирилл в 1974-1984 годах был ректором Санкт-Петербургской духовной академии.