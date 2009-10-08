The Herald: Почему люди до сих пор так много думают о религии?

Herald. Перевод Александры Никольской.

Технический прогресс, научные открытия, мировые войны - у человечества было много поводов засомневаться в существовании Всевышнего. Но люди, постоянно сомневаясь в Боге, все равно снова и снова думают о Нем. Возникает закономерный вопрос: почему мы так много размышляем о том, чего может и не быть?

Опубликовано 31 сентября 2009 года на сайте журнала "The Herald".

О том, что религия умерла, говорят давно, но, несмотря на это, христианство, кажется, сейчас переживает заметное возрождение и даже, не побоимся этого слова, воскресение. «Бог умер», - сказал замечательный немецкий философ Фридрих Ницше еще в 1882 году.

В своей книге «Веселая наука» Ницше описывал сумасшедшего, который рано утром зажег фонарь и выбежал на рыночную площадь с криками: «Я ищу Бога! Где Бог?» Когда же люди на площади стали над ним смеяться, он воскликнул: «Куда пропал Бог? А я вам скажу. Бог умер. Мы все его убили. И как же теперь нам, убийцам из убийц, успокоить себя?» Увидев обескураженные лица людей, он продолжил: «Я пришел слишком рано, мое время еще не настало. Случится великое событие, оно случится - но пока люди о нем не знают!»

Что ж, это событие случилось. Люди узнали о нем после Первой и Второй мировых войн, после печей Освенцима, ГУЛАГов Сталина, скотобойни Великого Мао, после массовых расстрелов Пол Пота в Камбоджи, после прогресса науки, которая могла объяснить все на свете. Ницше, внук и сын известнейших лютеранских проповедников, сам не выдержал груза своих откровений.

Его произведения интересно читать, ведь это так свободно и необычно, пророчества пугают и волнуют. Были в нашей истории самолюбования и такие времена, когда сумасшедший был одиноким клоуном на арене жизни. Его слова приобрели особое значение сейчас, когда уровень доверия к религии и к религиозным институтам низок как никогда.

И если Бог все же умер в 21-м веке, то сейчас, находясь на Международном книжном фестивале в Эдинбурге, я могу сказать: дело-то его живо. Бог не спрятался, но лишь изменил свой облик. Создается ощущение, что на этом книжном фестивале Бог - самый популярный писатель и светский персонаж. На фестивале прошло несколько круглых столов, посвященных учению Дарвина, а где Дарвин, там и Бог недалеко. Эмоциональное выступление Гарри Рейда в защиту шотландской Реформации и его бесшабашная, но читаемая книга наделали много шума среди посетителей. Профессор Сара Майтланд рассказала историю немой молитвы и медитации. Кароль Хилленбранд и Йасмин Хай раскрыли тему женщины в исламе.

Еще один нашумевший круглый стол назывался «Старая религия и новый атеизм». Его участники - Дэвид Фергуссон, профессор теологии Эдинбургского университета, католический теолог-феминист Тина Беатти и философ-атеист Джон Грей. Дебаты «верующие против атеистов» привлекли очень и очень многих и доказали, что тема веры волнует людей и гарантирует аншлаг.

Ну хорошо, книжный фестиваль - это одно, а что же делается в остальном мире? В то, что религия умирает прямо на глазах, на самом деле верят только в Европе. На разных краях земли религия - к счастью или к сожалению - цветет пышным цветом и принимает в свои ряды новых членов. И даже в Западной Европе, где религиозные институты уже готовы рухнуть сами собой, религия остается вопросом, который никого не оставляет равнодушным. Ну должно же хоть что-то мешать «новым атеистам» спать спокойно! Я твердо убеждена, что Ричард Даукинс и его коллеги и единомышленники очень многое дали людям своими весьма острыми вопросами. Несколько подпортило общее впечатление от круглого стола и дебатов упорное желание обеих сторон во что бы ни стало отстоять свою точку зрения.

Все же утверждение о том, что наука делает религию несостоятельной, - это скорее догматический постулат, а не научное утверждение. Это такая же догма, как и догмы средневековых епископов.

В 1882 году умер образ Бога, каким его все привыкли видеть. Сегодня Бог по-прежнему среди нас, даже если его «нет». Ницше это, наверное, предвидел. «Бог умер, - написал он. - Но еще тысячи лет будут существовать пещеры, на стенах которых будет видна его тень».

Сегодня - последний день книжного фестиваля. В последний вечер обычно обсуждают самые важные вопросы и самые больные темы. Выступающие и слушатели сидят под навесом. Простите, в пещере. Богослов Карен Армстронг, профессор Ричард Даукинс и бывший епископ Ричард Холловей.

Умер? Насколько же всесильным должен был быть Бог, когда Он был жив?