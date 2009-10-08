Греческий огонь

Независимая газета

Период относительного затишья во взаимоотношениях Московского и Константинопольского Патриархатов, похоже, завершается. На смену ему приходит новый период споров и взаимных упреков.

4–5 октября в Киеве делегация Константинопольского Патриархата встречалась с митрополитом Мефодием (Кудряковым), главой Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ). Стороны обсуждали возможное принятие украинских «автокефалов» в юрисдикцию Константинополя. Подобные переговоры – серьезный вызов Москве, которая считает Украину своей канонической территорией. Более того, встреча митрополита Мефодия с эмиссарами Патриарха Варфоломея I проходила на фоне возобновившейся полемики о первенстве во вселенском православии между Москвой и Константинополем.

В августе Священный Синод РПЦ принял решение создать рабочую группу по изучению вопроса о первенстве среди Православных Церквей мира. Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев), разъясняя задачи группы в интервью греческому интернет-порталу Romfea.gr, заявил: «В межправославном диалоге необходимо выработать позицию по вопросу: как мы, православные, воспринимаем это первенство? Это первенство чести? Первенство власти? И какие условия этих первенств?»

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе украинского визита летом этого года заявил, что после отпадения Рима от православия Москва заняла место в так называемой «пентархии» православных Патриархатов с правом окормления «северных земель». Затем протоиерей Максим Козлов, член Синодальной богословской комиссии РПЦ, сказал в интервью агентству РИА Новости: «Если мы не только сопоставим количественные показатели нашей Церкви и тех или иных Восточных Патриархатов, но и увидим реальную роль Русской Церкви для свидетельства в масштабах современного человечества, то это отнюдь не пятое место».

Все эти слова и инициативы представителей РПЦ стоит рассматривать не только в контексте спора со сторонниками автокефалии Украинской Церкви, полагающими, что в независимом государстве и Церковь непременно должна быть независимой, а стало быть, «украинские притязания» Москвы необоснованны. Налицо также критика Константинополя, который считает окормление православных, живущих вдали от своих национальных Церквей, своей привилегией, эксклюзивным правом «первого по чести» Патриархата.

Константинополь не преминул ответить Москве. Сайт www.amen.gr опубликовал контртезисы архимандрита Макариоса Гринизакиса. Совсем недавно, 22 сентября, их перевел на английский язык и перепечатал сайт Архонтов Константинопольского Патриархата (www.archons.org).

Во-первых, по мнению Гринизакиса, РПЦ следовало бы вспомнить о формулировках «Послания Предстоятелей Православных Церквей», принятого в октябре прошлого года и подписанного покойным Патриархом Алексием II. В «Послании» говорится: «По благодати Божией мы… собрались с 10 по 11 октября 2008 года на Фанаре по приглашению и под председательством первого среди нас (sic!) Вселенского Патриарха Варфоломея». Если этот документ не устраивает РПЦ, она может вспомнить, что именно Константинопольский Патриарх Иеремия II в 1589 году даровал Москве патриаршество и тем самым обозначил иерархию внутри вселенского православия.

Во-вторых, архимандрит Макариос Гринизакис отмечает, что никаких канонических текстов, фиксирующих включение Москвы в пентархию Православных Церквей, не существует. Она не занимала место Рима. Если бы необходимость «заменить Рим» существовала, это произошло бы в 1054 году, сразу после Великой схизмы.

В-третьих, Гринизакис ссылается на 28-е правило Халкидонского Собора, которое, по его мнению, утверждает за Константинополем эксклюзивное право окормлять «варварские земли». Остальные Поместные Церкви, пишет Гринизакис, действуют в пределах географических границ, а не этносов. Константинополь временно, руководствуясь принципом икономии (снисхождения, практической пользы), принимает сложившуюся по разным причинам ситуацию, когда в Америке действует сразу несколько церковных структур и сразу несколько Православных Церквей окормляют верующих в Европе. Однако сама ситуация «далека от идеала».

Макариос Гринизакис считает, что Москва нарушает каноны Церкви и ни много ни мало балансирует на грани ереси. «И Арий, и Несторий были религиозны и благочестивы, – пишет архимандрит. – Однако в них не было послушания ни по отношению к священноначалию, ни по отношению к канонам Церкви…»

Совсем недавно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал в Стамбуле с дружеским визитом и даже звал Варфоломея I в российскую столицу. Теперь Церкви обмениваются выпадами, а визит константинопольской делегации в Киев лишь усугубляет ситуацию. Эти горделивые споры могут длиться бесконечно.

