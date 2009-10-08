День памяти Сергия Радонежского

Сегодня Православная Церковь чтит преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.

Это один из самых почитаемых Святых, основатель Троице-Сергиевой Лавры (Сергиев Посад, Московская область, Россия)

Уже более шести столетий Сергия называют Игуменом земли Русской.

Преподобный Сергий скончался 25 сентября 1392 года. Перед кончиной он заповедал братии строго хранить чистоту православной веры, блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к смирению.

По традиции 8 октября в Троице-Сергиевой Лавре собираются тысячи паломников, чтоб поклониться мощам Преподобного Сергия, великого чудотворца.

По народным приметам с Сергия начинается зима, а с Матрены зимней, с 22 ноября, она устанавливается.

Наши предки также считали, что если на Сергия Радонежского хорошая погода, то стоять ей еще три недели. Кроме того, в старину на Руси в этот день начинали рубить и солить капусту.

Именины сегодня отмечают Сергеи, Германы, Ефросиньи и Пелагеи

