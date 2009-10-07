УПЦ МП и УПЦ КП едины, говорят в Церквях

Начался процесс сближения православных церквей в Украине. Об этом во время пресс-конференции в «Главред-медиа» рассказал глава Информационно-издательского управления Киевской Патриархии епископ Евстратий (Зоря).

Так, несколько дней назад состоялась двусторонняя встреча представителей Украинской Православной церкви Московского и Киевского Патриархатов. Цель встречи – «найти точки соприкосновения, существующие между нашими церквями», - сказал епископ Евстратий.

По словам священнослужителя, украинское православье на сегодня объединяет общая православная вера, осознание того, что украинская церковь разделена и понимание того, что «мы живем в независимом государстве и желаем ему блага». Разделяет церкви лишь отношение к их статусу, - сказал епископ Евстратий.

Священнослужитель убежден, что «Бог нам поможет, и мы найдем такую формулу, которая удовлетворит не только одну или другую сторону, но и будет воспринята с надлежащим пониманием и в Московском Патриархате, и в Константинопольском Патриархате, и в других поместных православных церквях».

В свою очередь, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной церкви МП протоиерей Георгий (Коваленко) добавил, что УПЦ МП и УПЦ КП фактически уже давно объединены «в служении украинскому народу, потому что мы совместно сотрудничаем с Министерством образования, с Министерство обороны, Министерством внутренних дел, где мы вместе работаем ради наших верующих».