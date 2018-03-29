Переговоры между УПЦ и УПЦ КП пока не приведут к реальным сдвигам

В минувшие выходные состоялась первая официальная встреча представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Представители УПЦ МП и УПЦ КП впервые сели за стол переговоров. Институт Горшенина провел экспертный опрос о значении и последствиях данных переговоров для будущего Православной Церкви.

Профессор Московской Духовной Академии о. Андрей Кураев считает, что практического смысла данные переговоры не имеют. «Мне кажется, это нечто такое довольно символическо-ритуальное. Полагаю, что пока человек по имени Филарет является руководителем Киевского патриархата, то вряд ли здесь возможно движение. Ну и плюс к этому, опять же, позитивным исходом переговоров может быть только признание Киевского патриархата церковью. Я просто не вижу иного финала такого рода переговоров, все остальное - это не более чем пиар-поводы. А я не представляю, как прийти с канонической богословской точки зрения именно к такому конечному выводу», - сказал о. Андрей Кураев.

Архиепископ Украинской автокефальной православной церкви Игорь Исиченко сказал: «Хотелось бы думать, что это простое совпадение, что переговоры состоялись как раз перед тем, как должна была приехать делегация Вселенского патриархата. В любом случае эти переговоры имеют одно позитивное качество, независимо от их итогов - это то, что начинает формироваться культура диалога. Та, которой так не хватало Украине в предыдущие годы».

Настоятель Церкви св. Мучеников Бориса и Глеба (УАПЦ) Юрий Бойко считает одной из причин данных переговоров то, что «приезд Патриарха Кирилла в Украину показал, что Московский патриархат, как и много столетий назад, очень заполитизирован, соответственно, очень шовинистически настроен по отношению к Украине». Юрий Бойко полагает, что переговорный процесс был стимулирован украинскими политиками и властями. «Украинские власти понимают, что украинская церковь должна молиться Богу за Украину, за народ, а не за интересы другой политической страны. Хотя, откровенно говоря, я не верю в результативность и эффективность именно на данном этапе этих переговоров», - сказал Ю. Бойко.

Доцент Львовского национального университета и религиевед Андрей Юраш считает начало переговоров логическим завершением очень сложного предыдущего процесса, решающую роль в котором сыграл визит в Украину Патриарха Кирилла. «В среде Московского патриархата увидели, что дальнейшее затягивание процесса приведет к полной утрате контроля над религиозной ситуацией, что реальные ожидания украинского общества полностью не будут отвечать стратегии развития УПЦ МП. Таким образом, пытаясь спасти положение, свои стратегические приоритеты на будущее, УПЦ МП решилась на радикальный шаг», - сказал А. Юраш. По мнению эксперта, данные переговоры не могут в принципе привести к каким-то радикальным сдвигам во время первой встречи, которая стала лишь символической. «Перспективы на будущее, очевидно, будут зависеть от того, насколько будет воля со стороны Московского патриархата к наполнению этого процесса реальным смыслом. Если посмотреть на этот процесс и на идеологию обеих сторон, то мы увидим, что это фактически не движение сторон навстречу друг другу, а приближение «украинофильской» части Московского патриархата к тем идеологическим юрисдикционным приоритетам, которые уже давно исповедует Киевский патриархат и которые находят признание в украинском обществе. Насколько сильным будет желание со стороны этой «украинофильской» части Московского патриархата до практического воплощения этих идеологических установок - настолько успешным будет процесс переговоров. Думаю, что ни у кого нет сомнений, что ни одна модель, которая бы базировалась на том подходе, что Киевский патриархат должен отречься от своего реального статуса, вернуться в стан Московского патриархата, не является реалистичной, пока Киевский патриархат имеет сильного, уверенного лидера», - считает А. Юраш.

