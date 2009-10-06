Вселенский патриархат не спешит с признанием УАПЦ

6 октября состоялась встреча делегации Вселенского (Константинопольского) патриархата с представителями Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В Киев делегация прибыла для изучения церковной ситуации в Украине. В УАПЦ считают, что ее визит вызван обращением синода Украинской автокефальной православной церкви к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой принять УАПЦ в состав Вселенского патриархата на правах автономии.

Представители Вселенского патриархата встретились с главой этой церкви митрополитом Киевским и всея Украины Мефодием. Однако никаких решений принято не было. В УАПЦ к такому развитию событий отнеслись спокойно. "Мы видим, что Константинополь хочет нам помочь, что они заинтересованы в церковном мире в Украине. Единственная проблема в том, что они взяли другой темп переговоров – не такой, какой задали мы",– считает пресс-секретарь УАПЦ протоиерей Евгений Заплетнюк.

Подобного мнения придерживаются и в УПЦ КП. "Любые решения в Константинопольском патриархате принимаются после очень долгого обсуждения в связи с тем, что епископы этой церкви разбросаны по всему миру. Кроме того, у этой делегации нет полномочий принимать решения о признании или непризнании украинских церквей",– заявил глава информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ Евстратий.

В свою очередь, в УПЦ МП и не ожидали каких-либо результатов от визита. "Нигде не сказано, что делегация приехала по приглашению УАПЦ. Духовенство Вселенского патриархата прибыло исключительно для изучения церковной ситуации в Украине",– сказал глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП архимандрит Кирилл.

Коммерсант

