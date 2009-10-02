Киевский и Московский патриархаты договорились о продолжении диалога

Рабочие группы Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов договорились о продолжении диалога о возобновлении единства украинского православия.

Как передает корреспондент "УНИАН Религии", такое решение принято по итогам первой встречи рабочих групп церквей, которая состоялась сегодня в Киево-Печерской лавре.

“Мы довольны встречей, которая состоялась сегодня, и надеемся, что будущий диалог будет способствовать заживлению церковного разделения в Украине. Осознавая важность этого процесса, будем просить у Господа сил, мудрости и терпения”, - отметил в официальном заявлении председатель рабочей группы УПЦ по подготовке диалога с представителями УПЦ КП архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН.

Он сообщил, что во время сегодняшней встречи состоялся обмен мнениями по поводу того, на каких принципах должен строиться диалог. “Дискуссия, которая состоялась, отражена в составленном протоколе, который наша рабочая группа представит на рассмотрение Священного Синода. Отдельно следует отметить, что проведенная встреча не означает начала официального диалога с УПЦ КП, а является лишь первым шагом на пути его подготовки”, - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что “целью будущего диалога с представителями УПЦ КП является преодоление трагического церковного разделения, которое существует в Украине. Разделение - это болезненная рана, которую нужно лечить. Существующее разделение наносит достаточно большой вред православной миссии в современной Украине и способствует распространению среди ее населения новейших религиозных движений деструктивного характера. Сегодня в украинском обществе существует спрос на объединительные идеи. Потому Украинская православная церковь пытается дать важный импульс и общественным объединительным процессам”.

Архиепископ МИТРОФАН подчеркнул, что инициативы УПЦ, направленные на преодоление церковного разделения в Украине, поддержал Архиерейский собор Русской православной церкви, который работал 24-29 июня 2008 года.

“Основной принцип будущего диалога был четко указан 16 июля 2008 года в ответе Священного Синода Украинской православной церкви на «Обращение Священного Синода и епископата УПЦ КП»: «Чтобы такой диалог был конструктивным и мог привести к желаемому результату - объединению всех православных Украины в единую Церковь, - он должен происходить на определенных принципах, а именно - с соблюдением канонических норм, которые существуют во Вселенской православной церкви», - сказал председатель рабочей группы УПЦ.

Он отметил, что любой диалог предусматривает взаимное уважение сторон. “Потому сегодня мы должны преодолеть конфронтацию, которая, к сожалению, всегда огорчала наши отношения с УПЦ КП. Собор епископов Украинской православной церкви 21 декабря 2007 года призвал верян «с христианской любовью и без враждебности относиться к нашим братьям и сестрам, которые, верим, временно находятся вне спасительной защиты Церкви», - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь, председатель рабочей группы от УПЦ КП митрополит Переяслав-Хмельницкий ДИМИТРИЙ в своем официальном заявлении назвал первую встречу конструктивной, «дающей основания ожидать и доброго завершения нашей работы».

Также он подчеркнул, что первая встреча - еще не сам диалог, но в УПЦ КП надеются, что «совместными усилиями мы сможем его подготовить и начать уже в недалеком будущем».

Он напомнил, что УПЦ КП уже выступала с инициативами относительно преодоления разделения, в частности, с призывом начать диалог с целью образования в Украине единой Православной церкви.

«Мы благодарны Блаженнейшему митрополиту ВЛАДИМИРУ и Священному синоду УПЦ за то, что они внимательно отнеслись к нашему обращению и предложениям. Личная встреча с владыкой ВЛАДИМИРОМ в декабре 2007 года, когда мы передали упомянутое обращение, последующие шаги со стороны УПЦ и восприятие их в церковной среде и в обществе засвидетельствовали – мы стоим на правильном пути», - отметил митрополит ДИМИТРИЙ.

Он обратил внимание, что на фоне разделения, в котором находится украинская Церковь, в Украине «стремятся стать влиятельными новейшие и нетрадиционные учения, а в обществе все больше распространяется дух секуляризма и потребления».

Главным заданием, которое ставит перед собой УПЦ КП в диалоге с УПЦ, митрополит ДИМИТРИЙ назвал преодоление вражды между теми, кто исповедует одну православную веру, но принадлежит к разным патриархатам.

По мнению рабочей группы УПЦ КП, на последующих встречах нужно стремиться найти ответы на те вопросы, по которым можно быстрее прийти к единому мнению.

Относительно скептических оценок перспектив диалога митрополит ДИМИТРИЙ сказал: «Не буду отрицать их словами, потому что самым лучшим аргументом станут добрые плоды начатого сегодня дела».

Председатель рабочей группы УПЦ КП призвал присоединиться к делу объединения Украинского православия всех неравнодушных – «своей личной молитвой за успех, своими шагами для преодоления вражды».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Священный Синод УПЦ под председательством Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА (САБОДАНА) в Свято-Успенской Почаевской Лавре принял решение создать рабочую группу, на которую была возложена ответственность за подготовку к диалогу с представителями УПЦ КП.

Тогда же была создана рабочая группа, на которую Синод возложил ответственность за подготовку к диалогу.

14 сентября Синод УПЦ КП принял решение об образовании рабочей группы, на которую возложил ответственность за подготовку диалога с УПЦ.

Подготовка к диалогу происходит впервые за историю существования двух церквей.