В Черкасской области ограбили храм

В селе Мошны Черкасского района Черкасской области неизвестные ограбили православный храм Преображення Господнего. Выломив двери, воры залезли в церковь и похитили оттуда несколько старинных икон, церковные книги и церковную утварь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, дело расследуется Черкасским райотделом милиции ГУ МВД Украины. Правоохранители подозревают, что кражу совершили посетители сельского ресторана, который расположен вблизи церкви.