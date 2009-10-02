Сегодня Киевский и Московский патриархаты сядут за стол переговоров

Сегодня планируется проведение первой встречи рабочих групп по подготовке к диалогу между Украинской православной церковью и Украинской православной церковью Киевского патриархата с целью возобновления единства украинского православия.

Как сообщил сайту "УНИАН-Религии" пресс-секретарь предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, первая встреча определит круг вопросов, которые будут обсуждаться на последующих совещаниях. Вместе с тем, он предположил, что результатом сегодняшней встречи рабочих групп может стать совместное заявление.

«Каждый из участников рабочей группы будет иметь возможность высказать мнение. Будут рассматриваться определенные наработки. Возможно, между нами существует больше общего, чем кому-то кажется. Существует много вопросов, в которых православные христиане разных конфессий могут работать на благо людей. Это и вопросы преподавания религиозных дисциплин в школах и высших учебных заведениях. Это проблемы пастырской опеки над армией, над заключенными. Постепенно это сотрудничество покажет пути к возобновлению единства украинского православия», - отметил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.

По его словам, на первой встрече с рабочей группой Киевского патриархата в УПЦ ожидают «увидеть православных верующих людей, которые желают блага Церкви, а не политических деятелей».

В то же время Г.КОВАЛЕНКО обратил внимание, что быстрых результатов диалога в УПЦ не ожидают. «Но начало диалога - это уже результат», - сказал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.

В свою очередь, руководитель информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ ЕВСТРАТИЙ (ЗАРЯ) отметил, что в УПЦ КП надеются, что подготовительные встречи будут способствовать сближению православных верующих разных юрисдикций, а также «преодолению вражды между верующими Московского и Киевского патриархата, которая, к сожалению, сейчас существует».

«Чтобы люди, которые исповедуют одну православную веру, начинали учиться видеть друг в друге не врагов, а все-таки братьев и сестер. Пусть в чем-то не являющихся единомышленниками, но исповедующих одну православную веру», - подчеркнул владыка ЕВСТРАТИЙ.

Вместе с тем, он привел в пример диалог между РПЦ МП и Русской православной церкви за рубежом, которые находились в отношениях, похожих на те, что существуют нынче между УПЦ и УПЦ КП.

«Этот диалог длился более 7 лет – с того момента, как он был учрежден, до тех пор, как были подписаны документы о единстве РПЦ и РПЦЗ. Спешить не нужно. Лучше работать обстоятельно, с виденьем определенной перспективы. Но с другой стороны, необходимость диалога не только назрела, но и перезрела. Церковь находится в разделенном состоянии уже почти 20 лет, и все осознают, что это состояние является ненормальным. У нас уже есть согласие с УПЦ в том, что это состояние не нормальное, и его нужно преодолевать», - отметил епископ ЕВСТРАТИЙ.

Комментируя скептические оценки перспективы такого диалога, руководитель информационно-издательского отдела УПЦ КП напомнил, что это пока еще не сам диалог, а подготовка к нему, «потому что вопросы, существующие между УПЦ и УПЦ КП, очень сложны».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Священный Синод УПЦ под председательством Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА (САБОДАНА) в Свято-Успенской Почаевской Лавре принял решение создать рабочую группу, на которую была возложена ответственность за подготовку к диалогу с представителями УПЦ КП.

Тогда же была создана рабочая группа, на которую Синод возложил ответственность за подготовку к диалогу. Председателем группы назначен архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, управляючий делами УПЦ. В группу также включены архиепископ АНТОНИЙ, архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН), протоиерей Николай ДАНИЛЕВИЧ, протоиерей Петр ЗУЕВ и помощник Ректора КДА и С Владимир БУРЕГА.

14 сентября Синод УПЦ КП принял решение об образовании рабочей группы, на которую возложил ответственность за подготовку диалога с УПЦ.

Рабочую группу УПЦ КП возглавил ректор Киевской православной богословской академии митрополит Переяслав-Хмельницький ДИМИТРИЙ. В группу также включены епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ, архимандрит ЕПИФАНИЙ, протоиереи Петр ЗИНИЧ и Олег МАЛАНЯК, а также аспирант Киевской православной богословской академии Михаил СИВАК.

Подготовка к диалогу проходит впервые за историю существования двух церквей.